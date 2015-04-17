В Киеве ветер сорвал крышу дома и обрушил ее на машины

16 апреля в Музейном переулке в центре Киева из-за сильных порывов ветра часть крыши жилого дома обрушилась во двор

В результате падения кровли были повреждены четыре автомобиля. Никто из людей не пострадал, сообщает Главком. Синоптики объявили в Киеве и области штормовое предупреждение. Читайте такжеЗавтра в Украине из-за дождей температура упадет на 7 градусов

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