В Киеве ветер сорвал крышу дома и обрушил ее на машины

00:42, 17 апреля 2015
Киев
3293

16 апреля в Музейном переулке в центре Киева из-за сильных порывов ветра часть крыши жилого дома обрушилась во двор

скриншот

В результате падения кровли были повреждены четыре автомобиля.

Никто из людей не пострадал, сообщает Главком.

Синоптики объявили в Киеве и области штормовое предупреждение.

Читайте такжеЗавтра в Украине из-за дождей температура упадет на 7 градусов

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter