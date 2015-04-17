В Киеве с начала года похитили более 400 автомобилей

Об этом сообщили в столичном управлении ГАИ.

Наиболее популярными автомобилями у угонщиков являются «ВАЗ» (похитили 60), «Toyota» (54), «Lexus» (24), «Daewoo» (20) и «BMW» (19).

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По данным ГАИ, в столице чаще всего угоняли транспортные средства в Голосеевском, Оболонском, Дарницком и Печерском районах. Так, с начала года на улице Глушкова совершено 8 угонов, а на проспекте Сталинграда - 6. По 5 угонов зарегистрировано на Оболонском проспекте и проспекте Бажана, улице Голосеевской. Также в Печерском районе, на бульваре Леси Украинки похищено 4 автомобиля.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на то, что в столице преступники чаще всего угоняют автомобили ночью и отдают предпочтение тем, которые стоят неподалеку от домов, а также в неосвещенных местах.