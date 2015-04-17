В Киеве обстреляли машину заместителя комбата батальона "Киев-1" (фото)

Об этом в Facebook написал народный депутат, комбат "Киев-1" Евгений Дейдей.

"Пару часов назад неизвестные обстреляли машину заместителя командира батальона "Киев-1". В столице. Днем... Без сомнения во всех обстоятельствах этого происшествия разберется следствие, а исполнители и организаторы будут арестованы", - написал он.

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Он также разместил фото обстрелянного автомобиля.

Пару часов назад неизвестные обстреляли машину заместителя командира батальона "Киев-1". В столице. Днем...Без сомнения... Posted by Евгений Дейдей on 17 Апрель 2015 г.

Напомним, 26 марта, в центре Киева - на Бессарабской площади - во время задержания злоумышленников произошла перестрелка, были ранены два человека, в том числе милиционера. В столичной милиции назвали стрельбу "криминальными разборками".