ГПтС: в Киеве необходимо немедленно строить новый СИЗО

Киевский следственный изолятор (Лукьяновское СИЗО) может быть перенесен за пределы столицы, в Государственной пенитенциарной службе подчеркивают необходимость строительства нового СИЗО из-за изношенности нынешних зданий и сетей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил исполняющий обязанности начальника Управления Государственной пенитенциарной службы в городе Киеве и Киевской области Юрий Сиденко.

"Уже назрела и насущная необходимость строительства нового следственного изолятора и возможно даже не на этой территории его нужно строить и строить немедленно", - сказал он.

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По словам Сиденко, первые здания киевского СИЗО физически и морально устарели, поскольку были построены в 1860 и 1910 годах.

Сиденко отметил, что ремонт камер в СИЗО - это "выброс средств на ветер, поскольку канализационная, вентиляционная системы и стены требуют замены".

"Поэтому отремонтировать, на наш взгляд, все это, что сегодня есть, потребует значительно больше средств, чем строительство нового следственного изолятора", - отметил Сиденко.

Также он заметил, что из госбюджета выделяется около 30 млн грн на содержание Лукьяновского СИЗО в течение года.

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В то же время заместитель министра юстиции Украины Гия Гецадзе добавил, что новый следственный изолятор в столице уже давно надо было построить.

"Это мы должны были начинать в 2005 году. Мы сейчас разрабатываем конкретный план, и хотим обязательно попросить наших западных партнеров, донорские организации, чтобы они приняли в этом участие, поскольку с одной стороны, они нам помогают и консультациями, и экспертами по разным законодательным актам, плюс мы постараемся привлечь их, чтобы они участвовали в инфраструктурных проектах ", - сказал замминистра.