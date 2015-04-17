Кличко проинспектировал столичный зоопарк, где покормил бегемота и проведал гориллу (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня после инспекции зоопарка.

Кличко выразил надежду, что всем киевлянам и гостям столицы понравится в зоопарке. Также он надеется, что число посетителей зоопарка в этом году вырастет по сравнению с прошлым сезоном.

В то же время он призвал всех неравнодушных брать под свою опеку животных. Кличко отметил, что доволен тем, что Хайден Пентери - жена его брата - тоже помогла и продолжает помогать Киевскому зоопарку. Так, за счет ее средств был построен новый вольер для 41-летнего гориллы Тонни.

«На сегодняшний день это уже лучший сервис. Мы делаем зоопарк намного лучше, предоставляем возможность в зоопарке сегодня еще ближе прикоснуться к животным в прямом и переносном смысле. Для этого реализуются определенные программы. Мы их обсудили с директором зоопарка», - отметил мэр.

В частности, он обратил внимание на новые возможности для посетителей кормить многих животных специальными кормами, которые реализуются рядом с вольерами работниками зоопарка. Также посетители могут получать больше информации о животных.

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Кроме того, коллекция животных пополняется - на днях в зоопарк привезли страусов, а также открыта новая экспозиция с валлийскими козами.

Также Кличко отметил, что доволен тем, в каком состоянии находятся вольеры и животные в них.

Кличко отметил и проект нового входного электронного билета в зоопарк, который будет введен в мае и сейчас тестируется. Предполагается, что это позволит более четко фиксировать число посетителей, сделает невозможным злоупотребления.

По словам Кличко, он был во многих европейских зоопарках и есть с чем сравнивать киевский.

«Действительно, нам нужно инвестировать еще. И я общался со специалистами, с руководством зоопарка - мы сможем тогда сделать такие же условия», - сказал городской голова.

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Он также отметил, что новое руководство зоопарка начало работу с большим долгом предприятия в размере 9 млн грн.

«Сегодня 3 млн грн долга возвращено, и сейчас я получил информацию от директора зоопарка Кирилла Трантина, что до конца года они обязуются свести долг к нулю», - сказал Кличко.

«То есть зоопарк должен работать, и чем больше посетителей будет в парке, тем больше зоопарк будет получать средств и тем быстрее он будет развиваться. И если посетители будут получать удовольствие, то они будут возвращаться сюда снова и снова», - добавил Кличко.

Мэр сегодня посетил зоопарк с двумя своими сыновьями. Сопровождавший мэра директор зоопарка предоставил возможность членам семьи мэра покормить слона и бегемота, зайдя с ними в безопасную часть вольеров.

Мэр признался, что последний раз с семьей был в зоопарке 5 лет назад, но в Киевском зоопарке с сыновьями впервые.

«Дети были много раз, а вот со мной не получалось прийти», - отметил он.

«Весна, хорошая погода, новые животные есть в зоопарке, начинается новый сезон, то есть я вижу все чисто, все работает. Пока рано что-то говорить, но надеюсь, что к концу сезона это смогут оценить те, кто посетит зоопарк и смогут оставить свои впечатления. Мы всех приглашаем», - сказал мэр в конце инспекции.