В милиции подтвердили обстрел машины заместителя комбата батальона "Киев-1"

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве.

На месте происшествия обнаружены два отверстия в окнах передних боковых дверей автомобиля. Гильз не обнаружено.

На месте совершения преступления работает следственно-оперативная группа.

В главке милиции отметили, что на момент обстрела людей в автомобиле не было.

Читайте такжеСегодняшнюю стрельбу в центре Киева в милиции назвали "криминальными разборками"

Информация о происшествии внесена в учет и не исключено, что после соответствующих следственных действий может быть открыто уголовное производство по ст. 194 (умышленное повреждение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины с последующим внесением в Единый государственный реестр досудебных расследований.

Как сообщал УНИАН, сегодня на своей странице в Facebook народный депутат от партии «Народный фронт», координатор спецподразделения «Киев-1» Евгений Дейдей заявил об обстреле автомобиля заместителя командира батальона.