На Ленинградской площади в Киеве на месте незаконной застройки посадили почти полсотни деревьев
В КГГА считают, что открытие новой зоны отдыха для киевлян на месте незаконного строительства является символическим.
Сегодня на Ленинградской площади появился новый сквер. Его высадили на месте незаконной застройки, которая искажала город последние 20 лет. Открывая новый сквер заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил, что в отношении незаконных строек позиция городской власти является бескомпромиссной - они должны быть ликвидированы, сообщает газета "Крещатик" со ссылкой на пресс-службу КГГА.
«Сегодняшнее открытие новой зоны отдыха для киевлян на месте незаконного строительства является символическим. Месяц назад городской голова Виталий Кличко дал поручение убрать самострой, который искажал территорию Ленинградской площади и обустроить здесь сквер. И так мы будем совершать на местах всех незаконных застроек. За последнюю неделю мэр остановил три случая самовольных строек», - сообщил он.
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Заместитель председателя КГГА также обратил внимание, что к обустройству зеленой зоны присоединились руководители предприятий, которые расположены рядом.
«Около 15 предпринимателей помогли во время благоустройства. Всего с территории вывезено 15 машин мусора, устроено 3 скамьи для отдыха, завезено около 96 кубометров грунта, уложено дорожку и тому подобное. В сквере уже на сегодня высажено около полусотни деревьев», - проинформировал Петр Пантелеев.