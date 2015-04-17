За забором киевского СИЗО: в каких условиях живут арестанты (фоторепортаж)
17:49, 17 апреля 2015Киев
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Первые здания киевского СИЗО были построены в 1860 и 1910 годах.
Фотокорреспондент УНИАН побывал в Киевском следственном изоляторе (Лукьяновском СИЗО).
Сегодня исполняющий обязанности начальника Управления Государственной пенитенциарной службы в городе Киеве и Киевской области Юрий Сиденко заявил, что столичный СИЗО может быть перенесен за пределы Киева.
"Уже назрела и насущная необходимость строительства нового следственного изолятора и возможно даже не на этой территории его нужно строить и строить немедленно", - сказал он.
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По словам Сиденко, первые здания киевского СИЗО физически и морально устарели, поскольку были построены в 1860 и 1910 годах.
Лукьяновское СИЗО перенесут за пределы города
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