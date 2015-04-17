Из-за коррупционных схем в киевском зоопарке не достроили слоновник, ветклинику и еще 20 помещений

В Киевском зоопарке в настоящее время насчитывается 22 недостроенных помещения, проекты большинства которых уже устарели.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил генеральный директор КП «Киевский зоопарк» Кирилл Трантин.

«В зоопарке 22 объекта незавершенного строительства. Более того, проекты этих строек уже устарели, и их надо либо разрушать, либо перепроектировать. Но и то, и другое стоит значительные суммы. В нынешней ситуации у нас задача другая - чтобы животные были сыты, здоровы и ухожены», - сказал Трантин.

Итак, по его словам, в этом году на этих недостроенных объектах не планируется никаких работ, они заморожены. Среди крупнейших «замороженных» проектов Трантин назвал 8: слоновник, новая ветклиника, котельная, павильон человекообразных обезьян и еще четыре объекта для обезьян.

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В свою очередь директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Дмитрий Белоцерковец объяснил, почему в зоопарке такое большое количество недостроенных помещений.

«Здесь были старые коррупционные схемы бывших руководителей зоопарка, которые постоянно начинали строительства, то есть начальные этапы строительства вольеров, и не заканчивали, чтобы постепенно списывать средства из бюджета. Поэтому в зоопарке возникло большое количество незавершенных вольеров, которые уже более 10 лет здесь находятся. Есть даже 20-летние вольеры», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал Киевский зоопарк. Во время посещения он сказал журналистам, что предприятие досталось новому руководству с долгом в сумме 9 млн грн, но уже возвращено 3 млн грн, а остальные зоопарк планирует отдать до конца года.

Трантин был назначен на должность гендиректора Киевского зоопарка в начале октября 2014 г. Ранее он работал в зоопарке заведующим научно-просветительского отдела и заместителем директора.

До начала сентября прошлого года пост директора занимал Евгений Кирилюк. Его освободил мэр Киева Виталий Кличко.

Справка УНИАН. Киевский зоологический парк занимает площадь около 34 га, на которых расположены более 100 объектов (клеток, вольеров, подсобных помещений).