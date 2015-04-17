Кличко вручат премию имени Конрада Аденауэра за его приверженность миру и демократии

23 апреля в Кельне мэру Киева Виталию Кличко вручат премию имени Конрада Аденауэра. Кличко стал лауреатом премии за 2014 год. Украинский политик удостоен почетной награды за свою приверженность миру и демократии в Украине.

Члены попечительского совета премии единогласно поддержали это решение. И отметили, что необычная карьера Виталия Кличко от чемпиона мира по боксу к мэру украинской столицы и его деятельность при рассмотрении и решении самых разнообразных проблем поразили оргкомитет премии.

“Виталий Кличко уже много лет занимается политикой в Украине, а в 2010 году он возглавил новосозданную партию «Украинский демократический альянс за реформы» (УДАР), которая сыграла важную роль в протестах Евромайдана против режима Януковича”, - говорится в заявлении оргкомитета премии.

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Премию Кличко вручат на торжественной церемонии, которая традиционно проходит в исторической ратуши Кельна. Мэрия Кельна учредила премию имени Конрада Аденауэра в 2002 году в память о бывшем обер-бургомистре города и первом федеральном канцлере ФРГ.

Премия вручается раз в два года за "весомый вклад и особые заслуги в организации жизни и работы в большом городе: инновационные и смелые решения в развитии большого города, удобного для жизни, европейскую интеграцию, а также поддержку и укрепление местного самоуправления в Европе".

Лауреатами премии имени Конрада Аденауэра в разные годы были французский политик, экс-мэр Лиона Раймон Барр, экс-Президент Румынии Траян Бэсеску, итальянский политик, бывший мэр Палермо Леолука Орландо, бывшая президент Латвии Вайра Вике-Фрайберге и другие.