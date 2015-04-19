Станция метро "Крещатик" закрыта из-за сообщения о заминировании
15:06, 19 апреля 2015Киев
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В столичном метро станция "Крещатик" и пересадка на "Майдан незалежности" закрыты для пассажиров в связи с получением информации об угрозе взрыва.
Пересадка на станцию "Майдан независимости" не работает / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.
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Отмечается, что пересадка на "Майдан незалежности" закрыта для пассажиров.
Дальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами, говорится в сообщении.
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