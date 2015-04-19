Станция метро "Крещатик" закрыта из-за сообщения о заминировании

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

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Отмечается, что пересадка на "Майдан незалежности" закрыта для пассажиров.

Дальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами, говорится в сообщении.