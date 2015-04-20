В Киеве объявили конкурс на лучшую идею по реконструкции Контрактовой площади

Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам заместителя директора Департамента Андрея Вавриша, Контрактовая площадь имеет многовековую историю и большой потенциал для того, чтобы стать центром притяжения для культурной жизни столицы. Но сегодня ее заполонили разнообразные киоски.

"Понятно, что площади нужны изменения. Поэтому мы привлекаем опытных архитекторов, ведущих специалистов в области градостроительства, чтобы на конкурсной основе с их помощью возродить дух площади и сделать ее комфортным местом для отдыха киевлян", - отметил Ваврыш.

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По условиям конкурса концепция обустройства Контрактовой площади должна соответствовать принципам устойчивого развития города и учитывать историко-культурный и композиционно-художественный потенциал площади.

"Главная задача конкурса - найти реальное решение по комплексной организации территории площади, которое можно воплотить в течение 6 месяцев. Концепция обустройства площади должна предусматривать создание пешеходных зон, велоинфрастуктуры, освещения", - рассказал Ваврыш.

Организаторы конкурса приглашают к участию архитекторов. Результаты будут представлены в конце мая 2015 года. После этого на протяжении месяца киевляне смогут ознакомиться с работами участников на выставке проектов.