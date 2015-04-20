Двери АП откроют для экскурсий и покажут, где в Киеве ночевал Путин (фоторепортаж)

Двери Администрации президента откроют для простых украинцев. В здание, где работает Петр Порошенко, почти на часовую экскурсию по предварительной записи смогут попасть как украинцы, так и иностранцы. Уговорить на это власть удалось волонтерам, пишет "Сегодня".

Экскурсионный маршрут, помимо самой АП, будет включать посещение Дома с химерами и "Дома плачущей вдовы" на ул. Лютеранской. Кстати последний до недавнего времени был закрыт даже для глаз журналистов. "Дом плачущей вдовы" – элитный отель для высокопоставленных членов иностранных делегаций. Там в 1999 году даже останавливался Владимир Путин. С сегодняшнего дня, по словам организаторов, на сайте АП откроются онлайн-платформы регистрации для посещений закрытых коридоров. Указать нужно паспортные данные, ФИО, дату рождения и контактный номер телефона. Подтверждения-разрешения будут рассылать на электронную почту через три-четыре дня после заполнения заявки. Организаторы объясняют, что пару дней нужно на проверку личных данных силовыми структурами.

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Украинцам покажут часть первого и второго этажей. Во властные же кабинеты людей не пустят.

"Я, как и все журналисты, знаю, что на 4-м этаже – кабинет президента", – рассказывает экскурсовод Марина Саморукова.

По словам одного из основателей "Волонтерской сотни" Арсения Финберга, посещение АП и "Дома плачущей вдовы" будет бесплатным. Экскурсия же в Дом с химерами, как и ранее, обойдется в 75 грн (организует ее Музей истории Киева). Поначалу каждую субботу на экскурсии будут пускать две группы по 10 человек. В дальнейшем, возможно, посещение АП и "Дома плачущей вдовы" станет платным: деньги пойдут на помощь военным и волонтерам.

После АП экскурсионный маршрут пролегает в Дом с химерами, построенный известным архитектором Владиславом Городецким в 1901-1902 годах. Сам Городецкий жил на 4-м этаже – апартаменты занимали 380 кв м. Именно по этому этажу и будет проходить экскурсия. Теперь – это официальная резиденция президента. К примеру, прошлым летом там проходили преговоры Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель. Но комнату для разговоров с глазу на глаз на 6-м этаже не покажут. Первоначальное убранство комнат можно посмотреть на фото, которые показывают экскурсоводы. После реконструкции в 2003-м интерьер и росписи восстановили. Так, удалось вернуть почти первоначальный вид холлу, в который иностранные гости заходят с центрального входа. На стенах изображен подводный мир с затонувшими кораблями, а на потолке – лепнина в виде щупальцев осьминога, украшенных разноцветными морскими раковинами, ежами и водорослями.

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Замыкает маршрут "Дом плачущей вдовы". До минувшей субботы в особняк не пускали даже журналистов. Название он получил благодаря женскому маскарону на фасаде. От прежнего убранства сохранились лепнина на потолках, кованая лестница и камин в большой обеденной комнате. Именно на его фоне в 2003-м тогда еще президент Леонид Кучма вместе с внуком и собакой записывали новогоднее поздравление. Мебель вся новая – ее заказывали в Италии. Мало кто знает, что с 94-го здание служит вип-отелем для высокопоставленных заграничных гостей президента Украины. Там останавливались экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, Борис Березовский, нынешний глава МИДа РФ Сергей Лавров и даже Владимир Путин. Подтверждают это записи в журнале. В тетрадку в клеточку записывают данные о каждом постояльце.