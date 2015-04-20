На станциях метро и возле них начался демонтаж МАФов

Об этом сообщалось сегодня во время круглого стола, организованного КП "Киевский метрополитен".

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Так, сейчас уже разобраны киоски, не отвечающие требованиям безопасности пассажиров на станции "Почтовая площадь", а также начаты работы по демонтажу на станции "Осокорки".

Как отметили специалисты метрополитена, наиболее загружены киосками входы-выходы на станциях «Осокорки», «Позняки», «Академгородок», «Минская», «Оболонь», «Харьковская» и «Житомирская».

Поэтому работы будут проводиться в дальнейшем прежде всего на этих станция метро.

В целом, предусмотрено демонтировать минимум 130 торговых точек расторгнутым договорам аренды. «Но по факту их больше, потому что не согласовывая с городом арендаторы делят свои торговые места на несколько и сдают их в субаренду. То есть торговых мест 130, а МАФов в классическом понимании значительно больше», - отмечают в метрополитене.

К работам по демонтажу привлечены и коммунальные службы города.