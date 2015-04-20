Кличко пригласил зарубежных инвесторов в Киев

Мэр Киева, Виталий Кличко призвал иностранных бизнесменов инвестировать в экономику города и «процветать вместе».

Об этом Кличко заявил в своей колонке в The Wall Street Journal.

Он отмечает, что «внешняя агрессия против Украины» была организована с целью подорвать украинскую экономику и доказать украинцам, что «европейский путь не для них». Но вопреки планам недоброжелателей, Киев восстановлен и живет активной экономической жизнью, этому в частности способствует «предпринимательский дух украинцев».

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По словам Кличко, в то время как ситуация для ведения бизнеса в России продолжает ухудшаться, Киев представляет собой "с географической точки зрения центральную стартовую площадку для доступа на растущие рынки от Европы до Азии".

Автор приглашает иностранных бизнесменов развивать деятельность в Киеве и объявляет себя личным гарантом их прав и безопасности — "как приверженец борьбе за свободную и справедливую бизнес-среду". "Присоединяйтесь, будем процветать вместе", — призывает Виталий Кличко иностранных инвесторов.