Кличко: Опыт Польши нужен Украине для проведения эффективных реформ

Опыт Польши свидетельствует о том, что эффективные реформы способны за короткое время вывести страну из глубокого экономического кризиса. И сегодня такой опыт нужен Украине.

Об этом заявил мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко во время дискуссии на Европейском экономическом конгрессе в Катовицах, сообщает пресс-служба мэра.

Читайте такжеСтоличные власти обещают открывать уголовные дела против незаконных застройщиков

"Польша исторически является стратегически важным партнером Украины в международных экономических и политических отношениях. Сегодня Польша для нас - пример успешно воплощенных реформ и экономического роста, - подчеркнул Виталий Кличко. - Экономическая ситуация в постсоциалистической Польше начала 90-х годов существенно уступала индустриально развитой Украине. Но на сегодня ВВП Республики превышает украинский почти в 4 раза, и страна входит в двадцатку крупнейших экономик мира. Польский опыт свидетельствует о том, что эффективные реформы способны за короткое время вывести страну из глубокого кризиса. И нам сегодня этот опыт нужен", - отметил мэр Киева.

Он отметил, что кардинальные изменения в Украине должны произойти на государственном уровне. Вместе с тем, без реализации реформ на местном уровне такие комплексные изменения не будут эффективными.

"Сегодня Украина работает над изменениями к Конституции для реализации одной из ключевых реформ - децентрализации власти, с передачей более широких полномочий от органов государственной власти на местный уровень. В этом контексте именно польский опыт реформирования является интересным и возможным для применения в Украине", - сказал Виталий Кличко.

Мэр рассказал о работе киевской власти, в частности о борьбе с коррупцией и привлечении иностранных инвестиций.

Читайте такжеКличко поручил создать план ремонта столичных дорог на следующие 5 лет

Кличко также отметил, что для реализации столь необходимых реформ в Украине сегодня чрезвычайно важна помощь и поддержка европейских партнеров в урегулировании конфликта на Востоке Украины. И поблагодарил Польшу за такую помощь. "Украина особенно благодарна и за ту политическую, гуманитарную и, в конце концов, моральную поддержку, которую предоставляет нам сегодня Польша. Это для украинцев, которые отстаивают свою государственность, территориальную целостность и право жить в европейской, цивилизованной стране, - очень важно. Нам нужен мир на нашей земле" - подчеркнул Киевский городской председатель.

Кличко подчеркнул, что прилагает максимум усилий, чтобы украинская столица была площадкой и примером воплощения реформ в нашей стране. "У нас с моим братом Владимиром есть лозунг: поражение - не вариант. Ни в спорте, ни в политике, ни в преобразованиях в Украине" - отметил Виталий Кличко во время общения на Европейском экономическом конгрессе.

На пленарной сессии Конгресса вместе с мэром Киева принимали участие ведущие европейские политики и экономисты, в том числе Лех Валенса, Лешек Бальцерович, Хорст Келер, Ян Кульчик и другие.