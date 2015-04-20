В Киеве начались плановые отключения горячей воды

ПАО "Киевэнерго" отключит части жителей Подольского, Соломенского и Святошинского районов горячую воду с 20 апреля до 4 мая.

Как сообщает сайт компании, такое решение принято в связи с гидравлическими испытаниями теплосетей. Читайте такжеОколо 90% украинцев получили заявления и декларации на оформление субсидий - Яценюк Без горячего водоснабжения останутся жители проспектов Гонгадзе, Правды, Свободы, Порика, улиц Краснопольская, Западынской, Мостицкой, Светлицкого, Новомостицкой, Ужвий, Межевой, Галицкой, переулков Межевой, Апрельский. А также бульвара Лепсе, проспектов Космонавта Комарова, Отрадного, улиц Козелецкой, Авторемонтной, Василенко, Выборгской, Генерала Тупикова, Гетьмана, Гарматной, Белецкого, Качалова, Академика Каблукова, Поддубного, Борщаговской. Леваневского, Нежинской, Галана, Пост-Волынской, Героев Севастополя, Новопольової, Академика Стражеско, Деснянской, Суздальской, Шепелева, Газовая, Чумака, Метростроевской, Донца, переулков Машиностроительного и Металлистов. Придется подогревать воду жителям проспектов Победы, Академика Палладина, улиц Ушакова, Уборевича, Чернобыльской, Спартаковской, Бакала, Бахмача, Веховинної, Ирпенского, Осенней, Пономарева, Октябрьской, Академика Булаховского. А также улиц Генерала Наумова, Подлесной, Пушиной, Стуса, Святошинский, Семашко, Прилужной, Олевской, Бахмачской, Ирпенской, Клавдиевской, Корсунской, Гаршина, Вокзальной, Рахманинова, Львовской и Доброхотова.

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