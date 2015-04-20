В КГГА обещают контролировать демонтаж объектов на остановленных незаконных стройках Киева

Прекращение работ и ход демонтажа объектов и незаконных строек будет жестко контролироваться городскими коммунальными службами. Об этом во время инспекции самовольных строек заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщили в пресс-службе КГГА.

Напомним, на прошлой неделе по поручению Киевского городского председателя Виталия Кличко было остановлено несколько масштабных строек, которые осуществлялись без надлежащей разрешительной документации с нарушением строительных и санитарных требований. В частности, речь идет об объектах на улицах Здолбуновской, на пересечении улиц Григоренко и Здолбуновской, Фанерной, пишет газета "Крещатик".

«Сейчас по этим адресам прекращены любые строительные работы, демонтированы ограждения и другие конструкции, вывезли всю строительную технику и тому подобное. Мы не можем допустить, чтобы в городе имели место строительства, которые осуществляются с нарушениями и несут угрозу для инвесторов, то есть для киевлян, которые рискуют быть обманутыми. И вопрос борьбы с незаконными стройками станет системным», - подчеркнул Петр Пантелеев.

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По словам заместителя председателя КГГА, на месте высвобожденных от техники площадок и засыпанных котлованов, руководство города планирует обустроить более полезные и нужные жителям Киева объекты. Это могут быть зеленые зоны, спортивные площадки.