В Киеве проведут открытые торги на право размещения объектов сезонной торговли





Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, Департамент промышленности и развития предпринимательства объявил о проведении торгов на право размещения объектов сезонной торговли в Киеве.

Биржевые торги состоятся 28 апреля 2015 года в 10.00.

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«Мы начинаем проведение открытых торгов для получения права на установку точек сезонной торговли в Киеве. Такой формат - это новое для столичных предпринимателей. Но я надеюсь, что эта практика успешно «приживется» и распространится на другие сферы городского хозяйства», - отметил директор Департамента Максим Кузьменко.

По его словам, прозрачность механизма получения места для размещения торговой точки является «шагом к улучшению предпринимательской среды и должна способствовать созданию комфортных условий для ведения бизнеса».