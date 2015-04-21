В Киеве начали проверку роддома №3 из-за обвинений руководства в массовом вымогательстве

Об этом сообщила исполняющая обязанности директора Департамента здравоохранения Алла Арешкович. "На принятие решения относительно основательного анализа финансово-хозяйственной деятельности этого роддома повлияли, в том числе, жалобы пациентов и негативные сообщения в СМИ, обращения депутатов Верховной Рады и Киевсовета", - заявила она.

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По словам Аллы Арешкович, "наша задача - тщательно изучить ситуацию, дать оценку действиям руководства и врачей и принять управленческие решения в случае, если факты злоупотреблений и непрофессионализма будут иметь место".

Также в профильном Департаменте сообщили, что в состав комиссии вошли специалисты по финансовому аудиту, экспертизы качества, акушерства и гинекологии, депутаты, члены постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Киевского городского совета.

Как заявил заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий, "коррупция - это страшная болезнь общества, а коррупция в медицине - это самое циничное ее проявление. Вымогать деньги у пациента, который доверил врачу свою жизнь и здоровье, может только абсолютно беспринципный человек".

Как сообщали СМИ, в родильных учреждениях столицы не принимают рожениц, пока они не заплатят "благотворительный взнос". В частности, как отмечалось, в роддоме №3 (Святошинский район столицы) такой взнос составляет минимум 3,5 тыс. грн.