Застройщик ТРЦ "Le-boulevard" получил разрешение общества на начало работ - СМИ

Об этом в интервью изданию "Газета.юа" рассказала руководитель проекта ТРЦ "Le-boulevard" на Осокорках Татьяна Савельева.

По ее словам, строительные работы скоро возобновятся, а конфликт был исчерпан благодаря серии общественных слушаний, проведенных по совместной инициативе местной громады и застройщика. "Всего в течении декабря-января состоялось восемь таких встреч в РДА, на которые пришло около 100 активистов, жителей района. 31 января прошли официальные общественные слушания, на которых большинством голосов был одобрен проект. 9 февраля было подписано "Соглашение о сотрудничестве и организации взаимоотношений", которое зафиксировало все обязательства застройщика", — сказала Савельева.

Она отметила, что в результате общественных слушаний компания взяла дополнительных обязательств на сумму 10 миллионов гривен. "Мы взяли на себя обязательства сделать благоустроенное пространство с обустройством зеленой зоны-парка на всей территории, расширить пешеходную зону, убрать несанкционированную торговлю, отремонтировать пешеходный переход, реконструировать систему ливневой канализации, построить бесплатный туалет для пользователей метро, 10% второго этажа будет отдано под детскую зону, 20% первого – под объекты общественного питания", — сообщила руководитель проекта.

Савельева подчеркнула, что строительные работы начнутся с ближайшее время и объект будет построен за 6 месяцев.