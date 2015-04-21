Кличко: Польша обещает нам помочь в проведении реформы по децентрализации власти

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета.

«Вчера я был на Европейском экономическом конгрессе в Польше, где представители многих стран обсуждали экономические проблемы, эффективные модели развития. Знаете, я помню Польшу 90-х, много раз там бывал... Сейчас это совершенно другая страна, где произошли быстрые, пусть и непопулярные, реформы. Но они дали эффект! - подчеркнул Виталий Кличко. - Общался с Бальцеровичем. Как он отметил, очень важной была реформа по децентрализации власти, в частности финансовой. Это касается и Киева, где большая часть налогов изымается в государственный бюджет, и нам нужно больше самостоятельности в этом направлении. Поляки сегодня обещают нам помочь в осуществлении такой реформы - юридически, опытом. Но главное зависит от нас. Ежедневной работы и конкретных шагов. В стране, городе, каждом районе», - отметил мэр Киева.

Киевский городской голова подчеркнул, что будет требовательно относиться к работе и глав районов, и депутатов, и каждого чиновника.

«Времени на раскачку у нас нет. Кто не будет работать - освободит место», - отметил Виталий Кличко.