Кличко: Мы должны создать ситуацию, когда у чиновника и мысли не возникнет о коррупционной схеме

Столичная власть должна создать такие условия, чтобы ни у одного чиновника и мысли не возникло о незаконных сделках и коррупционных схемах. Поскольку он будет понимать, что сразу будет привлечен к ответственности.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на заседании Антикоррупционного совета, сообщает пресс-служба мэра.

“Очень хорошо, что Антикоррупционный совет начал свою работу сразу после своего первого заседания. Рабочие группы работают, фактически, в постоянном режиме. Хочу поблагодарить, что по некоторым вопросам вы уже начали работу, например по ускорению принятия отдельных решений Киевсоветом (вопрос относительно приведения в соответствие порядка по рекламе), разработке новых нормативных документов и многое другое”, - сказал Виталий Кличко.

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Мэр отметил, что нужно очень быстро определить базовые принципы антикоррупционной программы. И поручил уже на следующем заседании рассмотреть ее проект.

“Я жду от вас откровенного разговора о случаях коррупции в столице. Большинство из вас представляют здесь общественные организации. Совместно работая мы должны создать такую ситуацию, когда у одного чиновника и мысли не будет о незаконных сделках. Поскольку он будет понимать, что сразу получит по зубам!” - подчеркнул Виталий Кличко.

Он призвал участников Антикоррупционного совета предоставлять всю информацию относительно любых случаев коррупции в столице.

“А моя реакция будет жесткой. Я это обещаю. Никого не буду защищать. Каждый чиновник в Киеве должен знать, если киевляне жалуются на коррупцию в его подразделении - я буду расценивать это как его личную ответственность и участие в незаконных схемах. А это - не просто увольнение, а и наши обращения в прокуратуру и привлечение к ответственности. Других вариантов нет”, - подчеркнул мэр.

Кличко отметил: если мы хотим реальных перемен и качественной жизни для киевлян, - коррупцию надо вырывать с корнем.

“Потому любые реформы, и инвестиции в столицу будут реальными только когда мы избавимся от этой болезни”, - отметил мэр.