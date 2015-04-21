На нескольких перегонах киевского метро поезда увеличат скорость движения

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен". В сообщении говорится, что увеличение скорости стало возможным после проведения работ, которые позволили снять ранее установленные ограничения.

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В частности, изменения коснутся перегонов между станциями "Нивки" - "Берестейская", "Вокзальная" - "Университет", "Университет" - "Театральная", "Крещатик" - "Арсенальная", "Дарница" - "Черниговская", "Лесная" - "Черниговская" и "Гидропарк" - "Днепр" на Святошинско-Броварской линии.

На Куреневско-Красноармейской ветке поезда ускорятся между станциями "Лыбедская" - "Дворец "Украина" и "Лыбедская" - "Демеевская" , а на Сырецко-Печерской - от станции "Дворец спорта" до станции "Кловская" по обоим путям.

Как сообщал УНИАН, в январе руководство метрополитена приняло решение снизить скорость передвижения поездов до 40 км/ч.