Мэр Киева на свалке в Голосеевском районе уволил руководителя местного благоустройства

Виталий Кличко уволил руководителя отдела благоустройства Голосеевской райгосадминистрации Валерия Григораша по результатам инспекции района, в частности улицы Набережно-Корчеватской, где возле залива Днепра оказалась большая свалка, сообщает пресс-служба мэра.

"Мы объявили двухмесячник благоустройства Киева. В городе проходят субботники, чтобы сделать столицу чистой и комфортной. А мы видим здесь, где жилые массивы, пляжная территория, где люди отдыхают, - свалка. Я выношу выговор главе района. За контроль за уборкой этой территории также ответственен руководитель районного благоустройства. Мы приведем здесь порядок, но уже без вас. Вы освобождены. Шанс показать свою работу у вас был", - обратился Виталий Кличко к руководителю благоустройства Голосеевского района, пишет газета "Крещатик".

Мэр подчеркнул, что столичная власть будет увольнять чиновников, которые не хотят или не могут выполнять свою работу. И обратился к руководителям районов.

"Если вы не выполняете возложенные на вас задачи - увольняйтесь, и дайте другим людям возможность работать. Моя задача - контролировать, чтобы люди выполняли обязанности, которые на них возложены. Если они устраивают саботаж или не способны эффективно работать - будем действовать жестко. Просить уже нет времени. Дважды в неделю выезжаем по районам, указываем на проблемные точки, обращаемся к руководителю района, чтобы устранить проблемы. Если люди не хотят это делать или не могут, будем искать тех, кто может и хочет", - сказал Кличко.

Он отметил, что свалка на Набережно-Корчеватской будет убрана в ближайшее время. "Если людям нужно выбрасывать здесь мусор, мы поставим мусорные баки, если их здесь не хватает", - отметил мэр.