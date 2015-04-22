Протестующие шахтеры заявили о планах парализовать движение в центре Киева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

«Сегодня своим ходом, без драк, мы парализуем движение в центре Киева», - сказал Волынец, выступая перед шахтерами-митингующими, которые собрались возле ворот Администрации президента.

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По словам Волынца, ближе к обеду шахтеры намерены направиться к зданию парламента, чтобы привлечь внимание депутатов к решению социальных вопросов и вопросов задолженности по заработной плате. При этом ближе к вечеру шахтеры намерены направиться к зданию Министерства энергетики и угольной промышленности Украины на улице Прорезной.

Шахтеры собрались на митинг под АП с требованием полного погашения задолженности по заработной плате и направления средств на поддержку и развитие угольной промышленности Украины.