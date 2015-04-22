Протестующие шахтеры заявили о планах парализовать движение в центре Киева
Более тысячи шахтеров, которые собрались в Киеве на митинг для решения проблемных вопросов отрасли, сегодня, 22 апреля, планируют парализовать движение транспорта на центральных улицах Киева.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.
«Сегодня своим ходом, без драк, мы парализуем движение в центре Киева», - сказал Волынец, выступая перед шахтерами-митингующими, которые собрались возле ворот Администрации президента.
Читайте такжеПолтысячи шахтеров прорвали первый кордон силовиков под АП
По словам Волынца, ближе к обеду шахтеры намерены направиться к зданию парламента, чтобы привлечь внимание депутатов к решению социальных вопросов и вопросов задолженности по заработной плате. При этом ближе к вечеру шахтеры намерены направиться к зданию Министерства энергетики и угольной промышленности Украины на улице Прорезной.
Шахтеры собрались на митинг под АП с требованием полного погашения задолженности по заработной плате и направления средств на поддержку и развитие угольной промышленности Украины.