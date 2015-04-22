Кличко пригрозил увольнением руководителям районов, которые не могут навести порядок в столице

Главы районов, не выполняющие распоряжения по наведению порядка в столице, будут уволены. Время для раскачки уже прошло. Об этом Киевский городской глава Виталий Кличко заявил во время совещания с председателями столичных районов по вопросам жизнедеятельности города, передает пресс-служба мэра.

«Я не буду ограничиваться лишь выговорами. У нас колоссально мало времени, чтобы навести порядок с незаконными застройками, захватами земельных участков, МАФами, незаконными газовыми заправками и парковками. Отговорки о том, что мы получили столицу в таком состоянии, и это нам досталось от «предшественников», - не проходят. За те процессы, которые происходят в районах города, ответственность, в первую очередь, - ваша», - обратился Кличко к главам районов столицы.

«Вопрос стоит жестко. С незаконными застройками, самозахватами земли общины, незаконной торговлей и другими проблемными вопросами должен быть наведен порядок. Или придется искать другую работу, - обратился Кличко к главам районов. - Если вы не можете справиться самостоятельно - обращайтесь за помощью. Но, если глава района не решает проблему, и не обращается за помощью к властям города и правоохранителям- он не соответствует занимаемой должности», - подчеркнул мэр.

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Во время проведения совещания оказалось, что цифры относительно незаконных застроек, которые предоставляет руководство районов, не совпадают с цифрами столичного департамента земельных ресурсов. Так, в частности, по данным районов, 53 стройки в столице ведутся с нарушениями, тогда как департамент земресурсов насчитал 146. Руководители районов города насчитали 1736 незаконных МАФов, а по данным департамента благоустройства, в Киеве без разрешений на сегодня размещено 4030 киосков. «Это означает, что вы или не можете справиться с теми обязанностями, которые на вас возложены, либо сами замешаны в тех негативных явлениях, которые мы искореняем в городе», - отметил Кличко, обращаясь к главам районов.

Также в ходе совещания обсуждалась работа вновь созданного Межведомственного центра мониторинга застройки города. Так, за неделю центр должен идентифицировать все незаконные застройки, газовые заправки, незаконные парковки, МАФы, передвижную торговлю и торговлю в подземных переходах. После этого будут составлены протоколы и направлены в правоохранительные органы. «Руководители некоторых районов города вообще не обращались в правоохранительные органы по поводу незаконных парковок, газовых заправок и торговли. Эту ситуацию необходимо срочно исправлять», - отметил городской глава.

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В ходе совещания также обсуждалась необходимость проверить размещение паспортов объектов на строительных площадках, в которых должна содержаться вся необходимая информация о законности строительства, наличие разрешений и соответствие строительства намечаемого объекта. Кличко отметил, что в ближайшее время будет открыт информационный портал, где будет размещаться информация про все стройки в Киеве, в том числе незаконные.

Мэр Киева также обратился к представителю главного управления столичной милиции с просьбой как можно скорее отреагировать на незаконные застройки и другую незаконную деятельность в столице. «Мы рассчитываем на быструю реакцию и помощь правоохранительных органов. Если мы будем играть слаженной командой, тогда будет результат», - отметил Виталий Кличко.