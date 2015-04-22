Протестующие шахтеры направились к Министерству энергетики в Киеве

16:41, 22 апреля 2015
Киев
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Шахтеры, которые сегодня митингуют в Киеве, двинулись колонной по проезжей части улицы Грушевского через Европейскую площадь к зданию Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, колонну возглавляет председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Колонна шахтеров перекрывает только одну полосу движения - в направлении Европейской площади.

Шахтеры держат транспаранты с лозунгами и флаги.

Уходя, они не выкрикивают никаких лозунгов.

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Вместе с тем, часть митингующих осталась в Мариинском парке, не реагируя на призывы Волынца двинуться колонной к министерству.

Напомним, шахтеры собрались на митинг в Киеве с требованием полного погашения задолженности по заработной плате и направления средств на поддержку и развитие угольной промышленности Украины.

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