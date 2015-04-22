Шахтеры перекрыли движение по Крещатику

Шахтеры перекрыли движение на Крещатике возле Министерства энергетики и угольной промышленности.

Как передает корреспондент УНИАН, они вывезли на проезжую часть вагонетку, собрались вокруг нее и бьют по вагонетке касками.

Читайте такжеНа митинге шахтеров под Минэнергетики в Киеве произошла потасовка

На Крещатике и возле министерства находятся несколько сотен шахтеров.

Часть шахтеров повезли вагонетку по проезжей части на Майдан Независимости. На отрезке между улицей Прорезной и Майданом Независимости движение автомобилей было практически прекращено. После этого митингующие вернулись с вагонеткой к министерству.

Большая часть шахтеров, которые собрались под министерством, там и остаются.

Как сообщал УНИАН, сегодня шахтеры проводят в Киеве акцию протеста.