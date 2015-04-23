Силовики усилили охрану здания парламента, возле которого митингуют шахтеры

Как передает корреспондент УНИАН, непосредственно возле здания было выставлено оцепление из трех шеренг правоохранителей в придачу к еще одной шеренги, которая стоит примерно в 10 метрах от стен здания ВР.

Читайте такжеЛуценко считает, что за ситуацию в угольной отрасли ответственен не только Демчишин, но и Яценюк

Как сообщал УНИАН, сейчас возле парламента проходит митинг шахтеров, которые требуют от властей выплатить долги по заработной плате, а также отправить в отставку министра энергетики Владимира Демчишина.

Также возле ВР продолжается митинг с требованием принять закон, который предусматривает предоставление права местным общинам распоряжаться землей, находящейся вблизи их сел и поселков.