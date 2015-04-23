Силовики усилили охрану здания парламента, возле которого митингуют шахтеры
10:28, 23 апреля 2015Киев
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В Киеве правоохранители усилили охрану здания Верховной Рады Украины, где проходит митинг шахтеров.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, непосредственно возле здания было выставлено оцепление из трех шеренг правоохранителей в придачу к еще одной шеренги, которая стоит примерно в 10 метрах от стен здания ВР.
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Как сообщал УНИАН, сейчас возле парламента проходит митинг шахтеров, которые требуют от властей выплатить долги по заработной плате, а также отправить в отставку министра энергетики Владимира Демчишина.
Также возле ВР продолжается митинг с требованием принять закон, который предусматривает предоставление права местным общинам распоряжаться землей, находящейся вблизи их сел и поселков.
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