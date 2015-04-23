Под Киевом полсотни протестующих перекрыли дорогу, милиция пытается утихомирить людей

Об этом сообщает пресс-служба МВД Киева.

«Частично перекрыто движение автотранспорта по автомагистрали. Работники милиции пытаются урегулировать ситуацию и успокоить агрессивно настроенных граждан», - отмечается в сообщении.

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Жители Киевской области, как отмечает милиция, проводят акцию протеста против коррупции. По данным правоохранителей, собралось около 50 граждан. ГАИ просит водителей выбирать другой маршрут передвижения.

В то же время, как сообщают соцсети, в считанные минуты на Кольцевой дороге образовался затор.

Как сообщал УНИАН, в четверг возле парламента также проходит митинг шахтеров, которые требуют от властей выплатить долги по заработной плате, а также отправить в отставку министра энергетики Владимира Демчишина.