Под Киевом полсотни протестующих перекрыли дорогу, милиция пытается утихомирить людей
В четверг, 23 апреля, около 11:30 участники протеста против коррупции заблокировали Кольцевую дорогу.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Киева.
«Частично перекрыто движение автотранспорта по автомагистрали. Работники милиции пытаются урегулировать ситуацию и успокоить агрессивно настроенных граждан», - отмечается в сообщении.
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Жители Киевской области, как отмечает милиция, проводят акцию протеста против коррупции. По данным правоохранителей, собралось около 50 граждан. ГАИ просит водителей выбирать другой маршрут передвижения.
В то же время, как сообщают соцсети, в считанные минуты на Кольцевой дороге образовался затор.
Как сообщал УНИАН, в четверг возле парламента также проходит митинг шахтеров, которые требуют от властей выплатить долги по заработной плате, а также отправить в отставку министра энергетики Владимира Демчишина.