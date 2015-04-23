Протестующие под КГГА направились в сторону правительственного квартала, перекрыв Крещатик (фото)

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

На акцию пришло около 2 тыс. человек с определенными требованиями к местной власти, говорится в сообщении. При себе некоторые граждане имели белые платки и полотенца, которыми периодически махали, отметили в милиции.

Через некоторое время участники собрания перекрыли движение на улице Крещатик своими автомобилями.

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Сейчас колонна митингующих движется в сторону улицы Грушевского, добавили в ОСО.

Напомним, вместе с тем, в четверг, 23 апреля, около 11:30 участники протеста против коррупции заблокировали Кольцевую дорогу. Жители Киевской области, как отмечает милиция, проводят акцию протеста против коррупции. По данным правоохранителей, собралось около 50 граждан.