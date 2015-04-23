Милиция задержала мужчину, который продавал оружие возле метро "Харьковская"
Сотрудники линейного управления в метрополитене задержали мужчину, который продавал оружие прямо возле станции метро "Харьковская".
Как сообщает пресс-служба МВД, получив информацию, что в столице есть человек, который на заказ поставляет оружие, оперативники линейного управления начали комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемого и его задержание.
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Вскоре правоохранители "вычислили" торговца, после чего провели оперативные закупки. В первом случае "оружейник" продал пистолет "ТТ" с патронами к нему. Во второй раз, возле станции метро "Харьковская", подозреваемый снова продал оружие. После факта передачи пистолета "Форт-18" калибра 9 мм, 28 патронов и магазина к нему, продавец оружия был задержан.
В ходе проведения досудебного расследования было установлено, что реализацией оружия киевлянин занимался на протяжении длительного времени. Как признался милиционерам 52-летний мужчина, он имел возможность раздобыть любое оружие по желанию покупателя.
Сейчас правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к незаконному обороту оружия и источников его поступления.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").
Кроме этого, доказано, что задержанный занимался мошенничеством - он входил в доверие к гражданам, одалживал у них деньги, а отдавать их не собирался. Также житель столицы ранее привлекался к уголовной ответственности за подделку документов.