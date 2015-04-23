На Трухановом острове в Киеве проведут экологический фестиваль-субботник

Как сообщает Днепровская райгосадминистрация, всех участников акции возле выходов из Пешеходного и Московского мостов утром будут регистрировать контролеры Национального реестра рекордов Украины.

Акция продлится с 10:00 до 20:00 и будет включать в себя ряд различных мероприятий.

В частности, регистрация участников фестиваля и их распределение на рабочих участках начнется в 10:00. В 12:00 состоится официальное открытие Всеукраинского экологического фестиваля супругой президента Украины Мариной Порошенко с участием руководителей государства и столицы.

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С 12:00 до 15:00 на центральной аллее острова будет проходить национальный флэш-моб, показательные спортивные соревнования и специальная развивающая программа для самых маленьких участников с тематическими мастер-классами, ярмаркой и т. п.

В 17:00 запланировано подведение итогов субботника с вручением памятных наград.