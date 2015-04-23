Мэр Киева просит прокуратуру проверить законность строительства на Никольской Слободке

Киевский городской глава Виталий Кличко обратился к исполняющему обязанности прокурора г. Киева Олегу Валендюку с тем, чтобы правоохранительные органы проверили разрешительную документацию на строительство по ул. Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы, сообщает пресс-служба мэра.

“Учитывая, что застройка этой территории вызвала протесты, жалобы и обращения жителей в органы исполнительной власти, просим провести проверку документов, на основании которых выдано разрешение на выполнение строительных работ, и в случае необходимости принять меры прокурорского реагирования согласно Закону Украины “О прокуратуре”, - говорится в обращении городского головы.

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Виталий Кличко отметил, что все строительства в Киеве должны и будут происходить прозрачно и в соответствии с действующим законодательством. А конфликты, если они возникают, должны решаться мирно, путем открытого диалога.