КГГА провела тайную операцию в ЖЭКах и уволила 14 руководителей контор

С осени 2014 года по результатам проверок в столице были уволены руководители 14 ЖЭКов. Об этом в ходе прямой линии газеты "Комсомольская правда в Украине" сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам ЖКХ Петр Пантелеев, передает корреспондент РБК-Украина.

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"У нас была проверка, мы ее назвали "тайный покупатель". Люди инкогнито приходили в ЖЭК и общались с руководством, с персоналом, людьми, которые находились в очередях. По результатам "тайного покупателя" у нас 4 начальника ЖЭКов были уволены. Всего с осени было уволено более 14 руководителей ЖЭКов", - рассказал Пантелеев.

По его словам, соответствующие проверки в Киеве будут продолжаться.