У Кличко обещают киевлянам не повышать квартплату до конца года

В Киеве повышение квартирной платы хотят заморозить до конца 2015 г.

Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Михаил Радуцкий, передает РБК-Украина.

"На услуги за квартплату, которые предоставляются подразделениями КГГА, ЖЭКами и другими коммунальными предприятиями повышаться не будут. Это 100%. Эту команду дал Кличко", - сказал Радуцкий.

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Одновременно Радуцкий уточнил, что замораживание повышения будет действовать до конца года.

"Никаких повышений не произойдет ни первого апреля, ни первого мая, и надеемся, что в этом году это 100% этого не будет", - отметил он.

Отметим, речь идет о тарифах на квартплату. Ранее в этом году НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на электроэнергию, отопление и газ.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обещал, что тариф на квартплату не повысят в течение полугода.