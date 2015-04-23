Киевское метро сегодня будет работать на час дольше
В ночь с 23 на 24 апреля работа метрополитена будет продлена на один час в связи с проведением футбольного матча между командами «Днепр» (Днепропетровск) и «Брюгге» (Бельгия).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе метрополитена.
Также сегодня с 21.05 до 22.05 станция «Олимпийская» будет закрыта на вход и выход. На время закрытия поезда будут следовать мимо станции без остановки.
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Кроме того, добавили в метрополитене, если после окончания футбольного матча пассажиропоток будет превышать перевозочную способность, вероятно введение ограничений на вход пассажиров на станции «Олимпийская», «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта».
Как сообщал УНИАН, сегодня в 22.05 на НСК «Олимпийский» начнется футбольный матч ¼ Лиги Европы УЕФА между командами «Днепр» (Днепропетровск, Украина) и «Брюгге» (Брюгге, Бельгия).
Ранее также сообщалось, что работу столичного метро продлили на Пасху.