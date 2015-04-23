В КГГА заявляют, что в Киеве самые низкие в Украине цены на социальный хлеб

Киевляне имеют возможность покупать социальные сорта хлеба по цене ниже, чем во всей стране.

Об этом в интервью газете “Факты” заявил первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации Игорь Никонов.

“По инициативе городских властей совместно с компанией „Киевхлеб“ реализован социальный инвестиционный проект, благодаря которому жители столицы имеют возможность покупать хлеб по низкой цене. Создается торговая сеть для продажи хлеба и хлебобулочных изделий, пользующихся высоким потребительским спросом”, - подчеркнул он.

По словам Никонова, основным условием участия в проекте является сохранение фиксированной стоимости на уровне цен, действовавших на 15 августа 2014 года на несколько сортов популярного хлеба, которые составляют 70 процентов ассортимента.

Читайте такжеКрупнейший производитель социального хлеба на Хмельнитчине повысил отпускные цены на 20%

“В Киеве появятся 200 точек продажи такого хлеба (адреса уже установленных киосков смотрите на сайте «Киевхлеба» — сейчас их больше 65) по цене: «Украинский подовый» — 5,25 гривни, «Пшеничный подовый» — 4,05 гривни, «Батон нарезной киевский» — 4,15 гривни”, - добавил заместитель Киевского городского головы.

Кроме того Никонов отметил, что в рамках достигнутой договоренности с компанией «Киевхлеб», стоимость самых распространенных сортов хлеба снижена более чем на 20 процентов.

“На сегодня цена популярных сортов хлеба в Киеве ниже, чем во всей стране. Буханка пшеничного в Одесской, Запорожской и Харьковской областях стоит больше восьми гривень, а во Львове доходит почти до 10 гривень”, - заявил он.

“Вообще, бюджет столицы-2015 сбалансированный и, главное, социальный: вместо капитального строительства город будет тратить деньги на социальную поддержку малозащищенных киевлян. Для предоставления льгот, субсидий и материальной помощи населению и другие социальные выплаты предусмотрено 3,6 миллиарда гривень. Власти города намерены и в дальнейшем сохранять социальные стандарты жизни горожан”, - подчеркнул он.