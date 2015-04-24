В Киеве на Осокорках протестовали из-за застройки: пострадали трое милиционеров
03:28, 24 апреля 2015Киев
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На застройку возле станции метро "Осокорки" в Дарницком районе города, пришли около 200 агрессивно настроенных граждан, которые начали ломать забор застройки и жечь шины.
Нападавшие сломали забор и сожгли два подсобные вагончики строителей / twitter.com/HromadskeTV
На место немедленно выехали работники Дарницкого райуправления с целью разрешения конфликта и охраны общественного порядка, сообщает МВД в Facebook.
На застройке охрану общественного порядка обеспечивают около 100 работников милиции.
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Нападавшие сломали забор и сожгли два подсобные вагончики строителей.
Некоторые агрессивные граждане бросали в сотрудников милиции камнями. По подозрению задержаны двое нападавших. Начато уголовное производство по ст. 296 УК Украины: "Хулиганство".
Трое сотрудников ОВД обратились за помощью к медикам.
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