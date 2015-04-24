В Киеве на Осокорках протестовали из-за застройки: пострадали трое милиционеров

На застройку возле станции метро "Осокорки" в Дарницком районе города, пришли около 200 агрессивно настроенных граждан, которые начали ломать забор застройки и жечь шины.

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