В Киеве на Осокорках протестовали из-за застройки: пострадали трое милиционеров

03:28, 24 апреля 2015
Киев
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На застройку возле станции метро "Осокорки" в Дарницком районе города, пришли около 200 агрессивно настроенных граждан, которые начали ломать забор застройки и жечь шины.

twitter.com/HromadskeTV

На место немедленно выехали работники Дарницкого райуправления с целью разрешения конфликта и охраны общественного порядка, сообщает МВД в Facebook.

На застройке охрану общественного порядка обеспечивают около 100 работников милиции.

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Нападавшие сломали забор и сожгли два подсобные вагончики строителей.

Некоторые агрессивные граждане бросали в сотрудников милиции камнями. По подозрению задержаны двое нападавших. Начато уголовное производство по ст. 296 УК Украины: "Хулиганство".

Трое сотрудников ОВД обратились за помощью к медикам.

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