В киевском полумарафоне примет участие рекордное количество украинцев

Это будет рекордное количество участников за всю историю полумарафонов в столице, сообщает ТСН.

Главная дистанция - 21 км, что является половиной марафонской дистанции.

Бежать будут вдоль Днепра, а еще двумя мостами и по Трухановому острову. Ключевые транспортные пути перекроют инспекторы ГАИ, на участке будут дежурить кареты "скорой" и будут играть музыканты.

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На большой беговой праздник уже зарегистрировалось рекордное количество участников - шесть с половиной тысяч, но это рекорд только для Киева.

Марафоны и полумарафоны в самых крупных европейских столицах, как правило, собирают по 30 - 40 тысяч участников.