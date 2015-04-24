В киевском полумарафоне примет участие рекордное количество украинцев
10:36, 24 апреля 2015Киев
688
Большое событие объединит украинцев в Киеве в это воскресенье: шесть с половиной тысяч человек будут бежать вдоль Днепра.
REUTERS
Это будет рекордное количество участников за всю историю полумарафонов в столице, сообщает ТСН.
Главная дистанция - 21 км, что является половиной марафонской дистанции.
Бежать будут вдоль Днепра, а еще двумя мостами и по Трухановому острову. Ключевые транспортные пути перекроют инспекторы ГАИ, на участке будут дежурить кареты "скорой" и будут играть музыканты.
Читайте такжеВ субботу в Киеве стартует масштабный марафон
На большой беговой праздник уже зарегистрировалось рекордное количество участников - шесть с половиной тысяч, но это рекорд только для Киева.
Марафоны и полумарафоны в самых крупных европейских столицах, как правило, собирают по 30 - 40 тысяч участников.
В воскресенье в Киеве состоится полумарафон
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter