В Киеве выбирают членов ВСЮ среди адвокатов: уже была первая драка (фото, видео)

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил один из кандидатов в члены ВСЮ, адвокат Ростислав Кравец.

Он также подчеркнул, что милиция не способствует тому, чтобы делегаты попали на съезд.

В частности, по словам Кравца, он несколько раз подходил к двери Дома кино, показывал свое удостоверение, однако правоохранители никак не реагировали на его просьбы посодействовать, чтобы он попал на съезд.

Драки под дверью не утихают, а милиция, щостоїть за углом не задерживает нарушителей. pic.twitter.com/YdDzPjw01y - Пакет Реформ (РПР) (@ReformsWeNeed) 24 апреля 2015

Тем временем ситуация возле Дома кино не изменилась, вход в него, как и раньше, блокируют неизвестные в военной форме, которых, в свою очередь, взяли в кольцо милиционеры.

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Часть кандидатов и делегатов съезда, которые не смогли попасть на заседание, находятся на улице под дверью Дома кино. Проходит ли съезд, им неизвестно. Но те, кто не попал на съезд, заявляют, что в случае, если там будут приняты какие-то решения по избранию членов ВСЮ от адвокатского сообщества, то они обжалуют эти результаты в суде.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Доме кино на улице Саксаганского в Киеве запланирован съезд адвокатов, на котором должны быть избраны представители в Высший совет юстиции от адвокатского сообщества.

В то же время неизвестные люди в военной форме не пропустили на съезд делегацию киевских адвокатов.

Съезд адвокатов Украины назначает троих членов ВСЮ, один из которых назначается из числа судей, избранных бессрочно и не занимающих административную должность в суде.