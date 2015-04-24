Вакарчуку хотят присвоить звание почетного гражданина Киева

Киевский городской совет планирует присвоить звание “Почетный гражданин города Киева” певцу и композитору, лидеру рок-группы “Океан Эльзы” и общественному активисту Святославу Вакарчуку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, соответствующий проект решения поддержала постоянная комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных отношений.

Вакарчуку присвоят почетное звание за выдающиеся личные заслуги в культурном и социальном развитии столицы и активную общественную деятельность.

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Отмечается, что он внес не только значительный вклад в музыкальную культуру столицы, но и способствовал развитию образования и науки, основав благотворительный фонд “Люди будущего”.

Как отмечают в пресс-службе, Вакарчук - заслуженный артист Украины, народный депутат Украины 6-го созыва (с 2007 по 2008). Кандидат физико-математических наук (2009).