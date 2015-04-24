Столичные правоохранители изъяли у киевлянки тротиловые шашки и 5 упаковок с патронами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной милиции, "в поле зрения правоохранителей попала местная жительница. Ее задержали с картонной коробкой в руках".

Как отмечается, на вопросы милиционеров женщина отвечала, что посылку с вещами направил ее гражданский муж, военнослужащий.

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"Женщину пригласили в милицию, где в присутствии понятых и специалистов взрывотехнической службы ГУМВД Украины в городе Киеве осмотрели содержимое пакета. В посылке правоохранители обнаружили 4 тротиловые шашки, 8 бикфордових шнуров, 9 металлических взрывателей (запалов), 5 упаковок с патронами калибра 9 мм. Для чего ей прислал сожитель такие "гостинцы", женщина объяснить не смогла. Предметы, запрещенные в свободном обороте, изъяли", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, изъятое направлено на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр ГУМВД Украины в городе Киеве.

Правоохранители проверяют информацию о причастности 37-летнего военнослужащего к пересылке пакета и выясняют все обстоятельства.

Следственным отделом Святошинского районного управления милиции столицы по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Продолжается досудебное расследование.