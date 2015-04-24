С начала года в Киеве возобновили работу 16 бюветов

С начала текущего года городская власть уже запустила 16 бюветных комплексов, которые не работали. Кроме того, в этом году планируется строительство двух артезианских скважин, которые дадут возможность восстановить работу тех бюветов, которые не работают из-за некачественной воды.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает газета киевского городского совета "Хрещатик".

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«Всего в столице около двух сотен бюветных комплексов, из которых 59 - не работают. После тотальной проверки бюветного хозяйства города мы обнаружили, что 18 скважин дают некачественную воду, и восстановить их получится только если вырыть новые скважины. И в этом году мы планируем открыть две новые скважины», - сообщил Пантелеев.

Кроме строительства двух артезианских скважин малой производительности, предусмотрено проектирование еще двух. В текущем году запланировано проведение капитального ремонта на 37-ми бюветных комплексах.