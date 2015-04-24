Кличко вручили премию Конрада Аденауэра (фоторепортаж)

Киевскому городскому главе Виталию Кличко в четверг, 23 апреля, на торжественной церемонии в ратуше Кельна вручили премию Конрада Аденауэра, сообщает агентство dpa. Как отметил обер-бургомистр Кельна Юрген Ротерс во время вручения награды, Кличко почтили как "одного из лидеров массовых протестов на Майдане", отмечается в сообщении агентства epd. По словам Ротерса, Кличко прилагает усилия, чтобы сделать Украину демократическим, европейским государством, а также выступает за всеобъемлющую реформу политической и общественной системы в Украине, передает DW.de.

Во время своего выступления Кличко поблагодарил попечительский совет за решение в пользу Киева, общину которого он представляет. Киевский городской председатель также отметил, что Киев как город сейчас вынужден преодолевать значительные экономические проблемы, вызванные войной с Россией, а также помогать многим беженцам из зоны конфликта на Востоке Украины, отмечается в сообщении epd.

Кличко также пригласил в Киев немецких инвесторов. "Сегодня моя страна является привлекательным рынком, где вы можете в любое время обратиться и получить всестороннюю поддержку от мэра Киева, который достаточно хорошо говорит по-немецки", - приводятся слова Кличко в сообщении о событии на сайте политической партии "УДАР", которую возглавляет Кличко.

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Перед городской ратушей во время церемонии награждения происходили протесты сторонников левых сил, говорится в сообщении агентства dpa. Немногочисленные протестующие критиковали Кличко за то, что во время революции на Майдане он объединился с "националистами и фашистами". Кличко охарактеризовал подобные обвинения как "российскую пропаганду", однако признал недостатки украинской демократии. "Мы должны еще много сделать, без сомнения. Но мы - на пути", - цитирует слова Кличко dpa.

Справка

Городской совет Кельна учредила премию имени Конрада Аденауэра в 2002 году в память бывшего обербургомистра города и первого федерального канцлера ФРГ.

Премию вручают раз в два года за весомый вклад и особые заслуги в организации жизни и работы в большом городе, а также за поддержку и укрепления местного самоуправления в Европе. Лауреатами премии имени Конрада Аденауэра были французский политик, экс-мэр Лиона Раймон Барр, экс-президент Румынии Траян Бэсеску, итальянский политик, бывший мэр Палермо Леолука Орландо, бывшая президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга и бывшая обер-бургомистр Франкфурта-на-Майне Петра Рот.