Киевские власти хотят сделать образование в столичных вузах одним из лучших в Европе

Участие в заседании приняла заместитель председателя КГГА Анна Старостенко. Она поздравила коллектив и ректора университета от имени мэра столицы Виталия Кличко.

«Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова на сегодня уверенно утвердился на позициях флагмана украинской педагогической науки и образования как учреждение, которое способствует развитию национальной школы, формированию педагогического мастерства. Выпускники-драгомановцы успешно работают в Украине и за ее пределами, составляют честь и славу столичного образования и науки. Это вселяет уверенность в том, что у вас впереди новые профессиональные свершения и весомые достижения», - обратилась к коллективу Анна Старостенко. Она вручила благодарности сотрудникам университета от имени Киевского городского головы и напомнила, что Виталий Кличко также является одним из благодарных выпускников учебного заведения.

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Заместитель председателя КГГА отметила, что городская власть сейчас активно работает над тем, чтобы поднять уровень столичного образования и сделать его одним из лучших в Европе. Именно поэтому, ключевыми вопросами являются борьба с коррупцией и финансовыми злоупотреблениями в учебных заведениях, создание благоприятных условий для конкурентного развития частного образования.