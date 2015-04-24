Из-за проведения «Киевского полумарафона-2015» в выходные перекроют несколько улиц

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, согласно распоряжению КГГА, «Киевский полумарафон-2015» состоится 26 апреля с 09:00 до 18:00 по маршруту: Контрактовая площадь (старт) - улица Сагайдачного - Боричев спуск - Набережное шоссе - Гаванский мост - улица Набережно-Рыбальская - Московский проспект - Московский мост - улица Трухановская - Парковый мост - Набережное шоссе - Боричев спуск - улица Сагайдачного - Контрактовая площадь (финиш).

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Движение транспорта по указанному маршруту будет перекрыто с 08:00 до 18:00 26 апреля 2015 года, сказано в сообщении.

Также на период монтажа/демонтажа сценических конструкций на Контрактовой площади, улице Петра Сагайдачного будет перекрыто движение транспорта с 06:00 до 24:00 25 апреля и с 01:00 до 22:00 26 апреля.

Департамент транспортной инфраструктуры внесет изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, путь следования которых проходит по улицам, где будет проводиться мероприятие, отметили в пресс-службе.

Ранее УНИАН сообщал, что в этом году в Киевском полумарафоне примут участие около 6,5 тысячи человек.