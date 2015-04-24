Никонов рассказал о новой культуре доверия между властью и бизнесом

На этом сдулал ударение первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Игорь Никонов, поздравляя лауреатов Первого тура Всеукраинского рейтинга «Добросовестные плательщики налогов-2014» в Киеве, пишет сайт газеты "Хрещатик" со ссылкой на пресс-службу КГГА.

«Большинство предпринимателей не платят налоги, поскольку не знают, на что именно пойдут их деньги. Поэтому ежедневно мы - киевская городская власть - пытаемся восстановить доверие бизнеса к органам государственной и местной власти. В частности, искореняем коррупцию и сомнительные схемы, формируем открытую и прозрачную деятельность власти во всех ее сферах. Так, уже три месяца проведение тендеров проходит в электронном виде, а недавно была запущена тестовая версия электронного бюджета», - сказал он.

Читайте такжеЗаместитель Кличко протестировал новые троллейбусы: посидел за рулем и в инвалидной коляске (фото)Именно благодаря бизнесу, как подчеркнул Никонов, в прошлом году в бюджет города поступило 12,7 млрд грн налогов и сборов.

"В этом же году, город ожидает поступления в том числе и от новых налогов и сборов в размере около 17 млрд грн", - пообещал он.

"Уверен, что с каждым годом количество добросовестных налогоплательщиков будет расти. Ведь налоговые поступления в бюджет - это возможность не только поддержать социально незащищенные слои граждан, но и продолжать модернизировать и развивать город, ремонтировать дороги, строить жилье, обустраивать парки", - добавил Никонов.

При этом первый заместитель председателя КГГА призвал всех победителей рейтинга обращаться к столичным властям за помощью.

"Мы создаем новую ментальность, новую нацию людей, которые четко осознают, чем они занимаются. Поэтому власть должна поощрять тех предпринимателей, которые добросовестно платят налоги в городской бюджет. И мы в рамках закона будем максимально содействовать им в решении насущных вопросов", - заявил он.