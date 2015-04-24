В соцсетях сообщили о разрушении улицы древнего Киева (фото)

Об этом сообщил в Facebook гражданский активист Роман Петушков, проиллюстрировав сообщение фотографией.

"Закопали археологическую находку, "отстрелялись" в прессе, что это консервация, а теперь выкапывают с "мясом", - написал он.

С пресс-службой КГГА связаться пока не удалось.

Ученые обнаружили старые частоколы и срубы, которые, предположительно, являются улицей Древнего Киева 11-13 века, во время строительных работ на Почтовой площади. Сообщения об этом появились в конце февраля.

В тот же день мэр Киева Виталий Кличко дал указание остановить строительные работы.

На следующий день вице-премьер-министр – министр культуры Украины Вячеслав Кириленко предложил создать из улицы музей.

16 апреля директор Центра археологии Киева Института археологии НАН Украины Михаил Сагайдак, который был приглашен в Киевсовет для предоставления информации о ситуации вокруг древних находок, сообщил, что исследовательские работы остановлены из-за угрозы оползней, а частично обнаруженные находки законсервировали (засыпали землей).